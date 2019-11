Makowski: "Osiem dekad po wybuchu II wojny światowej nadal musimy przypominać historię Polski" [OPINIA]

Polityki historycznej nie prowadzi się dzisiaj i nie wygrywa - o ile kiedykolwiek tak było - podręcznikami. W XXI-wieku o przeszłości opowiada się grami, filmami i serialami. Dlatego gdy dokument Netflixa zakłamuje naszą przeszłość, trzeba interweniować. Ale jeśli na świętym oburzeniu poprzestaniemy - przegramy coś więcej.

"The Devil Next Door" to nowa produkcja amerykańskiego giganta streamingu, która opowiada historię Johna Demjanjuka. Człowieka, który wyemigrował do USA z Ukrainy w latach 50., następnie zaszył się pod Cleveland, pracował w fabryce Forda, założył rodzinę i wiódł spokojne życie płacącego podatki obywatela.