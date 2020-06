Makowski: "Kto będzie cię bronił, gdy zabierzemy policji broń?" [OPINIA]

Na przykład w Minneapolis, mieście w którym brutalnie interweniujący policjant doprowadził do śmierci Floyda, karę poniesie nie tylko on i dwóch asystujących funkcjonariuszy, ale również cała instytucja. Rada miejska stosunkiem dziewięciu głosów "za" do trzech "przeciw" zadecydowała bowiem, że rozwiąże miejski departament policji zastępując go instytucją, która zaprezentuje "nowy model bezpieczeństwa publicznego". Jak miałby on wyglądać? Nie do końca wiadomo.