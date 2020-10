Makowski: "Już nie bijemy braw medykom. Uznanie przeszło w hejt i teorie spiskowe" [OPINIA]

Koronawirus. Agresja wobec medyków

Czymś oczywistym jest, że w podobnych warunkach nie ma innego wariantu, niż przyjmowanie pacjentów w odzieży ochronnej i maseczkach. Co zrozumiałe, zakrywanie ust i nosa wymagane jest również od osób przychodzących do szpitala. Im dłużej trwa pandemia, tym gorzej jednak z respektowaniem nakazów sanitarnych i stosunkiem do pracowników sektora medycznego. Początkowe brawa i dowożenie darmowych posiłków do szpitali zamienia się w hejt, lęk i teorie spiskowe. - Są pacjenci, którzy nie chcą nosić maseczek, a jeżeli już powie im się, że inaczej zostaną wyproszeni ze szpitala, krzyczą na cały korytarz, że każe im się chodzić w kagańcach. Mówią, że nie są niewolnikami, a my zaczęliśmy się bać ludzi. Kilku się takich co parę dni zawsze trafi - słyszę.