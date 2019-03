Makowski: ”Dobrze się napatrzmy na polską politykę. W przyszłym roku nic nie będzie takie samo” (OPINIA)

Bez względu na to, kto rządzi, partyjni działacze uwielbiają powtarzać, że nachodzące wybory będą najważniejsze w historii Układu Słonecznego. Że tym razem ich partia osiągnie historyczny sukces, nastąpi przełom, nowa polityka okaże się możliwa. A potem wszystko zostaje po staremu. Nie tym razem. Rok 2019 zostawi po sobie zgliszcza.

A Nowoczesna? Niemal na pewno po prostu zwinie sztandar, a niedobitki rozpierzchną się gdzie pieprz rośnie. A co z Robertem Biedroniem ? Gdy jego wynik, z początkowych 12 proc. stopnieje do około 5, 6 i będzie to za mało, aby utworzyć opozycyjną koalicję i przejąć władzę, zostanie parlamentarną przystawką, która podobnie jak partia Ryszarda Petru , może nie wytrzymać ruchów inercyjnych.

Jak słyszę od jednego z urzędników KPRM-u, Morawiecki miał wokół tej sprawy zbudować koalicję u boku z Irlandią, do której dołączyły inne państwa, dając Wielkiej Brytanii dodatkowych kilka tygodni na wewnętrzne negocjacje, z opcją dokonania brexitu 12 kwietnia albo 22 maja. Czy to jeszcze polityka europejska, czy już nasze podwórko, na którym można zdobyć kilka punktów liczących się do wyborczego wieloboju? Wcześniej te granice były bardziej czytelne.

Mogą się również przytrafić przyspieszone wybory, które byłyby konieczne, gdyby żadna ze stron nie umiała utworzyć stabilnej większości, co przy chimerycznym Kukizie z jednej, a Biedroniu z drugiej flanki, nie jest trudne do wyobrażenia. Bez względu na to, jak długo będą trwały powyborcze wstrząsy wtórne, na naszych oczach układa się przyszły kształt tej sceny. I będzie od coraz mniej podobny, do tego, który uznaliśmy za trwalszy od spiżu. Czy to powód do radości? Na to pytanie każdy musi sobie odpowiedzieć sam.