Makowski: Ameryka wchodzi do gry o prawo restytucyjne. I znowu robi to źle [OPINIA]

Grupa 12 amerykańskich senatorów opublikowała we wtorek list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy. Domagają się w nim zawetowania nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym do agendy polityki polsko-amerykańskiej wraca kwestia restytucji mienia pożydowskiego wraz z jej zakulisowym lobbingiem. Warto prześledzić ten proces, żeby zrozumieć, o jaką stawkę toczy się ta gra.