Majmurek: "Homofobia Dudy przynosi nam wstyd na całym świecie" [OPINIA]

Wystąpienie prezydenta w Brzegu zmieniło się wręcz w seans agresji wobec społeczności LGBT. Zdaniem prezydenta "LGBT to nie ludzie, a ideologia", w dodatku równie niebezpieczna co niegdyś niszczący Polskę radziecki komunizm.

Trudno uwierzyć, czy prezydent faktycznie wierzy w to, co mówi, czy też cynicznie gra na mobilizację najbardziej skrajnego, otwarcie wrogiego osobom homoseksualnym elektoratu. Jakie nie byłyby intencje Dudy i jego kampanijnej drużyny, tego typu sformułowania mają swoje konsekwencje. Także na arenie międzynarodowej.

Cały świat mówi o Dudzie

O Karcie Rodziny Dudy i jego słowach o "ideologii LGBT" z soboty pisały najważniejsze anglosaskie dzienniki: największy na zachodnim wybrzeżu Stanów "Los Angeles Times" (także w hiszpańskojęzycznym wydaniu), czytany przez polityczne elity amerykańskiej stolicy "The Washington Post", obowiązkowa lektura liberalnej Ameryki "The New York Times", oraz docierający do progresywnych czytelników na całym świecie brytyjski "The Guardian". Temat podjął nawet "Bloomberg", amerykańskie medium na co dzień zajmujące się raczej dziennikarstwem gospodarczym i biznesowym, niż sporami o prawa osób LGBT.