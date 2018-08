Kraśko wyjaśnia cel kontrowersyjnego programu. Część wątpliwości pozostaje

TVN pracuje nad programem, którego uczestnicy idą w przeciwnym kierunku niż uchodźcy. Usłyszałem o tym tuż po spotkaniach z Afrykańczykami w drodze do Europy. - To chore - pomyślałem i poprosiłem o wyjaśnienie prowadzącego program Piotra Kraśkę.

- Skąd przyszło ci to do głowy? – odpowiada dziennikarz TVN. – Tu nie podróż jest najważniejsza, tylko rozmowy z uchodźcami, a także z ludźmi im pomagającymi i tymi, którzy są im przeciwni. Nie ma innego, lepszego sposobu na zdobycie wiedzy na temat losu uchodźców.

- Na przykład w obozie w Grecji rozmawialiśmy z Syryjczykiem, ojcem 3 dzieci – mówi Kraśko. - Powiedział, że gdyby wiedział, jak będzie wyglądała ta podróż, to wolałby umrzeć w Syrii. "Ale przecież masz 3 dzieci…" zapytaliśmy raz jeszcze, a on powtórzył, że gdyby wiedział, co go czeka, to wolałby umrzeć w Syrii. Ale oczywiście są też tacy, którzy życie w Europie sobie ułożyli.