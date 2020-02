Koziński: "Spór, w którym wszyscy mają rację" (Opinia)

Ustawa dyscyplinująca sędziów przypomina walkę z epidemią dżumy bakteriami cholery. W efekcie coraz bardziej tracimy wymiar sprawiedliwości.

Hermetyczny samonakręcający się spór

Olsztyński sędzia został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego w czynnościach zawodowych – mimo to stawił się on w środę w sądzie i chciał orzekać. W mediach społecznościowych dokładnie nawet opisał sprawę, w której zamierzał wydać wyrok. W reakcji na to od środowego ranka przez media przewijały się informacje o tym, jak prezes sądu w Olsztynie próbuje zablokować Juszczyszynowi możliwości działania.

Coraz bliżej ziemi

Argumentom strony prawniczej trudno odmówić racji – oni twierdzą, że to obóz władzy zaczął, to on wprowadza w życie drakońskie zmiany naruszające zasady praworządności i niezawisłości sędziowskiej. Przyglądając się temu procesowi w sekwencji historycznej widać wyraźnie, że tak rzeczywiście było. To PiS ruszył z ostrą reformą sądownictwa nie próbując nawet go konsultować z zainteresowanymi.