Koziński: "Kryształowy" Banaś, czyli kłopoty PiS

"Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa" - powtarzał dziś w Sejmie prezes NIK Marian Banaś, odnosząc się do zarzutów w sprawie kamienicy, sprezentowanej mu przez żołnierza AK. Kłopot w tym, że zwykli Polacy nie dostają w prezencie piętrowych budynków. Takie rzeczy tylko na filmach.

"W Krakowie istnieje wiele hoteli wynajmujących pokoje na godziny, aby odpocząć po podróży albo przygotować się do konferencji" – to zdanie z oświadczenia Mariana Banasia, które wygłosił na zakończenie posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej już niedługo zacznie żyć własnym życiem. Stanie się skrzydlatym słówkiem, podobnie jak inny, sejmowy bon mot sprzed kilku dni: "trzeba anulować, bo przegramy".

Pudrowanie rys na szkle

Zamiast dać wybrzmieć faktom, wszystko sprowadzili do ostrej osi polaryzacyjnej PO-PiS. Osi, po której poruszanie się PiS opanowało do perfekcji. Dzięki temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało kolejne wybory z Platformą po 2015 roku.

Nawet przyjmując za dobrą monetę wszystkie tłumaczenia "kryształowego", jak o nim mówiono na początku, Banasia, nawet jeśli uznamy, że nie doszło do żadnego nadużycia prawa, to w kategoriach etycznych, tak czy siak, mamy do czynienia z sytuacją trudna do zaakceptowania.