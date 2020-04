Koziński: "Gdy opanujemy epidemię, zacznie się krystalizować nowa hierarchia w polityce" [OPINIA]

"Bez przyszłości teraźniejszość staje się bez znaczenia" - pisał José Saramago w powieści "Miasto ślepców". Portugalski pisarz kreśli w tej książce (za którą dostał Nobla) dystopię, wizję miasta ogarniętego epidemią ślepoty. Osoby zarażone zostają zamknięte w szpitalu, do którego nikt inny nie ma wstępu. W budynku kwarantanny natychmiast górę nad przyjętymi normami bierze prawo natury. Władzę nad resztą przejmują najsilniejsi, brutalnie wykorzystując swoje uprzywilejowanie wynikające z przejęcia kontroli nad najcenniejszym zasobem: jedzeniem.

Ale też nie wiemy, jak zaraza się rozwinie. Polacy generalnie karnie stosują się do zaleceń samoizolacji i unikania kontaktów właśnie dlatego, że nie są w stanie przewidzieć, co się wydarzy za chwilę. Mamy tylko teraźniejszość - walkę z plagą - bez możliwości snucia planów na przyszłość. Pozostają tylko domysły, czy i kiedy zagrożenie potencjalne zamieni się w realne.

To sprawia, że ta epidemia może okazać się momentem zero – chwilą, gdy dokonuje się reset całego życia, w tym całej polskiej polityki. Kto dziś lepiej odczyta znaki, kto lepiej wychwyci, co wydarzy się za chwilę, zajmie wyższe miejsce w politycznej hierarchii, gdy wykrystalizuje się "nowa normalność".