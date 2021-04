Koziński: Czy Polska nie znajdzie się na spalonym? To dziś największe ryzyko w relacjach z USA (OPINIA)

To zaskakujące, bo Praga była najbardziej prorosyjskim barakiem w obozie dawnych krajów socjalizmu ludowego. Komunizm zapuścił głębokie korzenie w Czechosłowacji jeszcze przed wojną. Gdy komuniści przejmowali władzę w Europie Środkowej po 1945 r., w Pradze i Bratysławie poszło im najłatwiej – i do 1989 r. tam była ona najbardziej trwała i stabilna. To dziedzictwo utrzymywało się długo po aksamitnej rewolucji. Obecny prezydent Miloš Zeman ma łatkę polityka prorosyjskiego – i to była w oczach wielu Czechów jego zaleta. Niedawno zmarły najbogatszy Czech Petr Kellner także był otwarcie prorosyjski – i to również go w żaden sposób nie dyskredytowało.