Koszalin. Spotkanie rodzin pięciu zmarłych dziewczynek

Rodziny zmarłych tragicznie dziewczynek z Koszalina są pod opieką księży, psychologów i pracownic MOPR. Za gimnazjalistki odbyła się msza w kościele św. Kazimierza na osiedlu Przylesie. Modliły się za nie koleżanki i koledzy z klasy.

Sala parafialna przy kościele św. Kazimierza w Koszalinie to w sobotę najsmutniejsze miejsce w Polsce.

Salka nie jest duża. W rogu wciąż stoi rozświetlona choinka. Rodziny usiadły na krzesłach w kółkach. Pięć kółek, plus szóste – dla młodzieży z klasy 3 E Gimnazjum Nr 9 w Koszalinie. Dziewczynki chodziły do jednej klasy.

Przed nimi najgorsza decyzja życia: dotycząc pogrzebu 15-latek. Czy pochować je razem, na wspólnej ceremonii, czy każda z pięciu rodzin ma to robić osobno.

Trzeba bowiem zacząć podejmować decyzje. Ale jak to zrobić, gdy wciąż przed oczami stoją wspomnienia roześmianych twarzy piętnastolatek. Jeszcze niedawno wszyscy tu obecni składali im życzenia wigilijne i noworoczne. Jeszcze w piątek, po szkole, żegnali się z nimi ze śmiechem.

– Miłego weekendu, do poniedziałku.

Dziewczynki miały wkrótce wybrać licea, do których pójdą jesienią.

Nauczyciel, siedzący z klasą prosi, żeby każdy przypomniał sobie, co ich koleżanki z klasy zdążyły im dać najpiękniejszego i najlepszego od siebie.

Wcześniej w św. Kazimierzu odbyła się msza za dziewczynki. Modlono się za nie, wspominano je. Ktoś zasłabł. Przed kościołem stała karetka. Trzeba było wynieść jedną z kobiet do ambulansu.

Przed escape roomem w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 88 dzieci, młodzi, dorośli składają kwiaty, zapalają znicze. Dalej teren jest odcięty policyjną taśmą. Pracują tam technicy w białych kombinezonach. Już wiedzą, że dziewczynki uległy zaczadzeniu. Ogień wybuchł w pomieszczeniu obok, a one się po prostu udusiły, uwięzione w pułapce bez wyjścia.

W Koszalinie żałoba. Na ratuszu w centrum miasta zdjęcie ogromne zdjęcie płonącego znicza. Odwołano coroczną paradę Trzech Króli zaplanowaną na niedzielę. Ludzie mówią, że to co się stało, jest potworne. Nie rozumieją, jak mogło do tego dojść.