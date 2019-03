Kościół musi płacić za księży pedofili. A pedofil nie ma prawa być księdzem [BADANIE]

Dla tych, którym pedofilię udowodniono, zdaniem Polaków w Kościele nie ma miejsca. Ale Kościół Katolicki nie działa wystarczająco stanowczo przeciw pedofilom w swoich szeregach. I powinien – jak wskazuje badanie - zapłacić za ich zbrodnie.

Co zrobić z księżmi-pedofilami? Aż 75 proc. osób, które wzięły udział w naszym badaniu uznało, że działania Kościoła zmierzające do oczyszczenia swoich szeregów z księży pedofilów są niewystarczające. 8 proc. uznaje je za wystarczające, 7 proc. za aż nazbyt surowe.

Bardziej krytyczni są zwolennicy PO – negatywnie ocenia działalność Kościoła w tej kwestii 80 proc. badanych, w przypadku zwolenników PiS to 68 proc.

Pełna zgoda panuje za to co do tego, czy ksiądz, któremu udowodniono molestowanie dzieci, powinien nadal mieć możliwość pozostania księdzem, czy powinien być wydalony z kapłaństwa. Aż 88 proc. badanych uważa, że taki człowiek powinien przestać być księdzem. Tylko 4 proc. badanych uznało, że ksiądz pedofil może pozostać w stanie kapłańskim.