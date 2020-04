Koronawirus w Polsce. "To oni muszą 'dowieźć' wybory. Jacek Sasin i Tomasz Zdzikot przejmują rolę PKW" [OPINIA]

Koronawirus w Polsce a wybory prezydenckie. Zmiana reguł gry w trakcie jej trwania

W Polsce uprawnionych do głosowania jest ponad 30 milionów osób. Dla każdej z nich trzeba by przygotować zestaw do głosowania, zapakować go, a potem dostarczyć do domu. Technicznie – jak zauważył onkolog prof. Jacek Jassem w rozmowie z "Gazetą Prawną" – to będzie niezwykle trudne do wykonania.