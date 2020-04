Koronawirus w Polsce. Mieśnik: "Są wśród nas. Superbohaterowie zrzucili peleryny"

- Gdy nie ma bohaterów, umierają narody – tak można by sparafrazować Leonidasa. U nas na szczęście są. W maseczkach, przyłbicach i kitlach. Bez supermocy, za to z potem na czołach i łzami w oczach. Walczą. Powiedzieć im dziękuję – to za mało. Ale od czegoś trzeba zacząć. Właśnie po to powstała akcja #dziekujebohaterom.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Superbohaterowie przywdziali maseczki i kitle. (East News, Fot: Stefan Maszewski/Reporter)