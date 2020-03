Koronawirus w Polsce. Mieśnik: "Byłem na pogrzebie na Facebooku. Miesiąc temu spotkałby mnie za to hejt"

Bo patrząc globalnie, nie z perspektywy Polski, to świat od siedemdziesięciu lat z okładem żył sobie w miarę spokojnie, a ostatnich lat trzydzieści to już tylko rozwój, budowanie dobrobytu i konsumpcja. Podkreślam – uogólniając.

Mam nadzieję, że przesadzam, ale koronawirus naprawdę w krótkim czasie może wywrócić do góry nogami nasz prawie idealny świat. I nie chodzi tylko o to, że "śmierć nie jest wyłącznie stałą możliwością (…) ale bezpośrednią rzeczywistością” (znowu ten Marquez), ale też o to, że coś, co przed chwilą wydawało nam się dziwne, nieoczywiste, moralnie wątpliwe – w chwilę stało się obowiązujące.