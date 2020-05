Koronawirus na Śląsku. Marek Twaróg: "Odchrzańcie się od nas" [OPINIA]

Masowo testujemy mieszkańców, czyli robimy na Śląsku dokładnie to, co od dawna robione powinno być w całej Polsce. I oczywiście - im więcej testów, tym więcej ujawnionych zachorowań. Górnicy wyczekują w długich kolejkach do wymazów, kopalnie stoją, w miastach strach. W odpowiedzi czytamy wpisy nienawistników: "Zbombardujmy ich", "Oddajmy Niemcom". Co my na to? My na to: "Jeżech ze Ślonska, więc poradzymy". W wolnym tłumaczeniu: "Odchrzańcie się od nas".

Marek Twaróg, redaktor naczelny "Dziennika Zachodniego”, największej gazety regionalnej w Polsce (Arkadiusz Gola)