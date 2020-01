Konflikt USA-Iran. "Donald Trump może się przeliczyć. Ale Andrzejowi Dudzie światowy kryzys może pomóc" (Opinia)

Konflikt amerykańsko-irański oraz agresywna i kłamliwa polityka historyczna prowadzona przez Rosję pokazały nam, że kwestie międzynarodowe – przede wszystkim związane z bezpieczeństwem – będą jednymi z dominujących w kampanii prezydenckiej w Polsce. A to politycznie może zadziałać na korzyść Andrzeja Dudy. I na to liczy obóz władzy.

Społeczeństwa konsolidują się wokół państwa – a więc władzy – także wtedy, gdy ich ojczyzna jest atakowana – jak dziś przez Władimira Putina. Prezydent Federacji Rosyjskiej zarzuca Polakom antysemityzm i to, że to my (sic!) przyczyniliśmy się do wybuchu II wojny światowej. Putin obwinia nas za zbrodnie, które popełniał Związek Sowiecki. Między innymi po to, by skłócić nas wewnętrznie (tyle że Rosja póki co, na szczęście, w tym akurat aspekcie odnosi skutek odwrotny do zamierzonego).