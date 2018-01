Komentator stosunków polsko-niemieckich analizuje rekonstrukcję rządu. "Macierewicz się przeliczył"

Premier Morawiecki dokonał głębokiej rekonstrukcji rządu. Pierwsze sygnały wysyłane z Warszawy pod adresem Brukseli i Berlina wskazują na ostrożną korektę kursu - ocenia redaktor naczelny Deutsche Welle. Zwraca uwagę na "uśmiechniętego" prezydenta, który "długo wyszydzany jako grzeczny chłopiec na posyłki, pokazał, że opanował warsztat politycznego przetargu".



Uśmiechnięty gospodarz pałacu odwołał wcześniej ośmiu szefów resortów. To zdecydowanie także polityczne zwycięstwo Andrzeja Dudy . Bardzo znaczący jest fakt, że na ceremonii nie było Jarosława Kaczyńskiego .

- Nie chcemy być rządem dogmatycznym, doktrynalnym, ani rządem jednych skrajności, socjalizmów, ani rządem drugich skrajności, neoliberalizmów. Chcemy być rządem, który łączy gospodarkę ze społeczeństwem, ale też ten wymiar europejski z wymiarem naszym polskim, lokalnym. Globalnym z Polską - można powiedzieć - powiatową - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki w czasie ceremonii powołania nowych ministrów w pałacu prezydenckim.

Koniec niezatapialnego

Fachowcy zamiast ideologów

Rzeczywiście nowe twarze w rządzie Morawieckiego, takie jak minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, minister finansów Teresa Czerwińska czy minister inwestycji Jerzy Kwieciński nie są ideologami, ale solidnymi fachowcami. Kaczyński zadbał jednak najwidoczniej o to, by jego najwierniejsi współpracownicy, jak Joachim Brudziński czy Mariusz Błaszczak , patrzyli młodemu premierowi na ręce.

Znacząca w tym kontekście jest osoba Beaty Szydło. Jej popularność predestynuje ją do wystawienia jej przeciwko Andrzejowi Dudzie w kolejnych wyborach prezydenckich. Pozostawienie jej u boku nowego premiera w charakterze pełnomocnika do spraw społecznych to ostrzeżenie i środek dyscyplinujący także dla urzędującego prezydenta.