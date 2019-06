Kociszewski: Wizyta Dudy w USA jest ważna i oby odbyło się bez kompromitacji (Opinie)

Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w USA. Rozmowy z prezydentem Trumpem o bezpieczeństwie są rzeczywiście ważne. Jednak im dalej w las, tym gorzej, choć wszystko można "sprzedać" wiekopomny sukces. Wiele można też koncertowo popsuć.

Rozmowy o zwiększeniu zaangażowania USA w bezpieczeństwo Polski zbliżają się do końca i nikt nie kwestionuje ich wagi. Mniej więcej wiadomo też, że będzie to obecność rotacyjna, lecz trwała (persistent), a nie stała (permanent). Polska zainwestuje setki milionów, może nawet 2 mld dolarów infrastrukturę. Taka współpraca dwustronna w połączeniu z udziałem NATO ma wybić z głowy potencjalnym agresorom, czyt. Rosjanom, pomysły militarnego zagrożenia Polsce.

W tym kontekście dziwi nieco, że przedstawiając wizytę szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski wrócił do chwytliwego, ale niefortunnego pojęcia "Fort Trump". Zakulisowo mówi się, że miał to być dyskretny pomysł na połechtanie ego Donalda Trumpa podczas rozmów w Waszyngtonie w na początku 2019 r., który Andrzej Duda jednak wykorzystał, żeby zabłysnąć przed kamerami. W rzeczywistości stała baza przypominająca forty w USA, czy nawet Ramstein w Niemczech w Polsce nie powstanie, bo pomysł zaangażowania militarnego Pentagonu za granicą nie opiera się już na tym klasycznym rozwiązaniu, tylko na utrzymywaniu sprzętu i rotacyjnej obsługi.

Niemniej po spotkaniu Trumpa i Dudy w Białym Domu zapewne poznamy więcej szczegółów. Podpisana ma również zostać deklaracja polityczna odnośnie dalszej współpracy i dokument bardziej techniczny. To będzie znaczący krok w stronę zwiększenia liczby żołnierzy USA w Polsce, lecz jeszcze nie formalna umowa międzypaństwowa, która wymaga także ratyfikacji w Kongresie.

Ten dokument zapewne zostanie podpisany podczas wrześniowej wizyty Trumpa w Warszawie , którą odbędzie na zaproszenie prezydenta RP. Odkładając na bok polsko – polską wojenkę polityczną należałoby trzymać kciuki za Andrzeja Dudę, aby wszystko poszło gładko i bez wpadek, bo w grę wchodzi bezpieczeństwo kraju. Ciekawe, jak kancelaria prezydenta będzie medialnie "sprzedawać" to wydarzenie i czy będzie mówić o "umowie", bo przecież prezydenci się "umówili na współpracę", czy jednak zachowa rozsądek pozostając gatunkowo lżejszym słowie "porozumienie".

Na szczęście jest to już druga wizyta prezydenta w Białym Domu, więc może łatwiej będzie mu zapanować nad emocjami i nie będzie tak bardzo "tryskał radością" jak za pierwszym razem. Zapewne podpisywanie dokumentów odbywać się będzie z zachowaniem powagi i godności obu państw – czyli z flagami i na siedząco - w odróżnieniu od dyplomatycznej kompromitacji , którą było zdjęcie Andrzeja Dudy na stojąco podpisującego dokument obok Donalda Trumpa siedzącego za biurkiem.

Po Waszyngtonie zacznie się "polityczna turystyka"

Po polityce prezydent zajmie się energetyką i biznesem. Będzie podróżował od Teksasu aż po Kalifornię i tutaj czyha na niego najwięcej pułapek. Polska oczywiście stara się dywersyfikować źródła dostaw surowców energetycznych i USA są jednym z partnerów do rozmów, ale nie między prezydentem Dudą a ministrem energetyki Rickiem Perrym. Jeszcze bardziej niepokoją słowa ministra Szczerskiego o "pilnowaniu szipingu (wysyłki) gazu do Polski" z USA. Zadba o dokręcenie zaworów i sprawdzi regulaminy BHP? To jak żywo przypomina gospodarcze wizyty ważnych sekretarzy w zakładach pracy w czasach PRL-u.