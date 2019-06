Klimatyczne weto Morawiecki ogłosił sukcesem Polski. A to był strzał w stopę

Praktycznie nie osiągnął niczego poza stratą dobrej woli wśród unijnych partnerów. Po raz kolejny polityka zagraniczna została poświęcona dla wewnętrznych celów propagandowych.

Dlaczego? Polska zawetowała fragment konkluzji ze szczytu, w którym mowa jest o zobowiązaniu do osiągnięcia tzw. neutralności węglowej (tj. emitowania takiej samej ilości CO2 co pochłaniania) do 2050 roku. To ambitniejszy cel niż dotychczas, co zapewne wiązałby się z dodatkowymi kosztami energetycznej transformacji. I dlatego też rząd zdecydował się na weto. Premier tłumaczył, że nie mógł zgodzić się na podpisanie takiego celu w ciemno, bez zapewnienia, że koszty zostaną nam złagodzone. Liczył przy tym, że w ten sposób zdobędzie od partnerów ustępstwa.