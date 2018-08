Kilka metrów dalej i runąłby w 90-metrową przepaść. Oto największy szczęściarz świata. I 7 najlepszych zdjęć tygodnia

Największy szczęściarz tygodnia był o włos od śmierci. Kilka metrów dalej i runąłby w 90-metrową przepaść razem ze swoim samochodem. Takiego szczęścia jak on nie miała niestety trójka polskich dzieci z Darłówka, które fala zmyła do morza. Ale w ostatnich dniach działy się też rzeczy piękne i dobre. Oto najlepsze zdjęcia tygodnia.

Oto zawalony most Morandi w Genui w całej okazałości. Ten widok po prostu przeraża - wystarczy sobie wyobrazić, że to właśnie nasze auto znajdowało się w tym czasie na feralnym wiadukcie, kilkadziesiąt metrów nad ziemią, bez szans na ratunek. Trwa burza, a pod nami nagle zarywa się jezdnia.

Pod gruzami autostrady, zbudowanej w latach 60. XX wieku, zginęło co najmniej 38 osób. Most autostradowy zawalił się podczas ostrej burzy. Samochody z ludźmi spadły w 90-metrową przepaść.

To zdjęcie przedstawia chyba największego szczęściarza roku – dostawczaka, który zatrzymał się dosłownie o parę metrów od miejsca, gdzie most na autostradzie pod Genuą zawalił się, grzebiąc w gruzach co najmniej 38 osób. To najtragiczniejsza katastrofa tego typu we Włoszech od wielu lat.