Katastrofa w Czechach, dramat w Polsce, Śląsk w żałobie

Dla nas – Ślązaków – Karwina to po prostu miasto na Śląsku. Konkretnie Śląsku Cieszyńskim, który do dziś, choć podzielony granicą polsko-czeską, jest regionem z własną tożsamością. Praca w Czechach nigdy nikogo nie dziwiła. Dlatego po katastrofie w kopalni w żałobie jest całe pogranicze.

Praca w Czechach dla wielu beneficjentów wielkiej reformy Buzka była więc sposobem na wyjście z klinczu, w jakim się zaleźli. Byli wykwalifikowanymi górnikami i często tylko to potrafili robić, ale - zgodnie z warunkami odejścia z pracy - nie mogli już podjąć pracy w polskich kopalniach. Co więc mieli począć? Co ze sobą zrobić?

Jastrzębie Zdrój, Wodzisław Śląski, Zebrzydowice, Racibórz, Cieszyn od czeskich kopalń dzieli nie więcej, niż pół godziny jazdy. Część polskich górników codziennie jedzie do pracy za granicę. Pakują się do jednego auta, tak taniej. Niektórzy – zwłaszcza pochodzący z aglomeracji katowickiej lub północy województwa śląskiego, skąd do roboty dalej – wynajmują pokoje w Karwinie i okolicach. To już wprawdzie nie to co 10-15 lat temu, kiedy wielkie kombinaty mieszkaniowe były centrami życia towarzyskiego polskich górników, ale wciąż jeszcze niektórzy z nich swoim trybem życia nawiązują do tradycji dawnych hoteli robotniczych.