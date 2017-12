Kataryna: Jaki wywłaszcza HGW

Jeśli prezydenta Kaczyńskiego trzeba zwolnić z odpowiedzialności za decyzję ws. Noakowskiego 16, bo nie wszystko wiedział, gdy kamienicę oddawał, trudno będzie przekonywać, że - w przeciwieństwie do niego - Hanna Gronkiewicz-Waltz ponosi osobistą i pełną odpowiedzialność za każdą decyzję, która została podjęta za jej kadencji - pisze w felietonie dla WP Opinie Kataryna.

Komisja weryfikacyjna nakazała beneficjentom reprywatyzacji kamienicy przy Noakowskiego 16 zwrot 15 milionów 375 tys zł. Jestem całym sercem za zadośćuczynieniem szkód wyrządzonych przez złodziejską reprywatyzację i surowym ukaraniem winnych, ale zastanawiam się jak minister zracjonalizuje na potrzeby opinii publicznej niepasujący do obrazka fakt, że wydana z naruszeniem prawa decyzja ws. Noakowskiego 16 miała miejsce w czasie, gdy prezydentem Warszawy był śp. Lech Kaczyński. A więc obciąża ona bezpośrednio jego administrację w stopniu dużo większym niż samą Hannę Gronkiewicz-Waltz, której jedyny związek z tą reprywatyzacją to fakt, iż kiedyś prawa do kamienicy zachachmęcił drugi mąż ciotki jej męża i zostawił je w spadku swojemu dalekiemu powinowatemu.

Broń obosieczna

Egzekucja tak ogromnej kwoty będzie oznaczała pozbawienie Hanny Gronkiewicz-Waltz całego lub większości majątku (nie jestem na bieżąco z jej oświadczeniami majątkowymi). Będzie się działo. Sprawa pewnie skończy się w Strasburgu, i jeśli państwo polskie nie będzie umiało udowodnić, że w momencie przejmowania kamienicy w 2003 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz wiedziała o niej to, czego nie wiedziała administracja Lecha Kaczyńskiego, różnie się może skończyć. Obawiam się, że przyjdzie nam jej te pieniądze zwracać, wraz z odszkodowaniem. Co stwierdzam z żalem, bo nadgorliwość w sprawie, gdzie chodzi tylko o to, żeby dopaść innego polityka i budować sobie pozycję do startu w wyścigu o stołek po nim, może zaszkodzić całej walce komisji ze złodziejską reprywatyzacją, a sama Hanna Gronkiewicz-Waltz może wyjść z tego jako ofiara.