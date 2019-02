Karnowski czy Kaczyński? Sprawdź, czy rozróżnisz wypowiedzi polityka i dziennikarza

Idąc na wywiad do "Sieci" Jarosław Kaczyński nie spodziewał się trudnych pytań. Ale chyba nie oczekiwał, że prowadzący wywiad będzie za niego atakował opozycję i tłumaczył PiS. A właśnie tak rozmowę prowadził Jacek Karnowski.

Ale wywiad to właściwie wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, w której Jacek Karnowski jedynie proponuje tematy i dopowiada po kilka zdań do wywodów prezesa PiS. Czasami dziennikarz bardziej tłumaczy Kaczyńskiego, niż Kaczyński sam siebie. Do tego stopnia, że gdyby nie pogrubienie pytań, trudno byłoby rozróżnić wypowiedzi polityka od wypowiedzi dziennikarza. Jak bardzo to trudne udowodni quiz, który przygotowaliśmy.