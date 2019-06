Kara śmierci? Przykład Ameryki pokazuje, że to zły pomysł

Śmierć setek niewinnych ludzi, ogromne koszty i makabryczne sceny - tak wyglądają efekty funkcjonowania kary śmierci w Stanach Zjednoczonych.

Tak jak po niemal każdej szokującej zbrodni, tak i po morderstwie 10-letniej Kristiny w Polsce powraca temat kary śmierci. To temat czysto teoretyczny, bo zakaz kary śmierci jest zapisany np. w traktatach europejskich. Ale mimo to wartym dyskusji - choćby dlatego, że idea kary śmierci pozostaje nieustannie popularna wśród Polaków.

Problem w tym, że kara ta jest stosowana tylko w dwóch krajach, które możemy uznać za godne naśladowania: w USA i Japonii. W obu z nich wnioski z uśmiercania skazanych nie są jednak optymistyczne. Dotyczy to przede wszystkim Stanów Zjednoczonych.

W 2014 roku badanie przeprowadzone przez ekspertów i statystyków z Pensylwanii i Michigan wykazało, że aż 4,1 proc. skazanych na śmierć więźniów było niewinnych. Oznacza to, że spośród ponad 8 tys. skazanych w ostatnich 50 latach, amerykańskie państwo zabiło ponad 200 ludzi, którzy nie popełnili zarzucanej im zbrodni. A to i tak ostrożne szacunki.

Kosztowna kara

Ale jeśli to nie wystarczy, można zacytować inne fakty: jak pokazał cały szereg badań i analiz w USA, stosowanie kary śmierci jest po prostu bardziej kosztowne.

Powodów jest kilka: większe są koszty sądowe, bo dłuższe są procesy w których w grę wchodzi kara śmierci. Jak podaje Amnesty International, koszt takich spraw jest - w zależności od stanu - od 50 proc. do 1000 proc. większy.Do tego dochodzą koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i osobnych cel dla skazańców. Kosztowne mogą być też same egzekucje, zwłaszcza jeśli stosuje się metodę śmietelnego zastrzyku.

Makabryczne egzekucje

Czy da się to robić lepiej niż w USA? Zapewne tak; Japonia jest przykładem, gdzie najwyższa kara stosowana jest rzadko i (zazwyczaj) skutecznie - przez powieszenie. Ale i tam nie brakuje wątpliwości, bo nawet przyznanie się do zbrodni nie daje pewności, że mówi on prawdę. I w tym leży cały problem z karą śmierci: nic nie uwolni nas od ryzyka, że w majestacie prawa zostaną zabici niewinni ludzi.