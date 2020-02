Kampania prezydencka 2020. Oto tematy, które dzielą [ANALIZA]

Kampania przed wyborami prezydenckimi nabiera coraz większego tempa, a my sięgamy po analizę tematów, które na pewno będę rozgrzewać dyskusję w najbliższych miesiącach. Sprawdzamy, co elektoraty poszczególnych kandydatów sądzą o ewentualnej podwyżce 500+, rozszerzeniu niedziel wolnych od handlu oraz obecności krzyża w sali plenarnej Sejmu.

Wyższe 500+

W styczniowym badaniu IBSP zapytano też o to, czy świadczenie "Rodzina 500+" powinno być podnoszone wraz ze wzrostem inflacji oraz cen.

Niedziele wolne od handlu

Krzyż w sali plenarnej Sejmu

W badaniu IBSP sprawdziliśmy także, co elektoraty poszczególnych kandydatów na prezydenta sądzą o obecności krzyża w sali plenarnej Sejmu.

Najwięcej zwolenników tego, by krzyż pozostał w Sejmie ma Andrzej Duda (94,50 proc.), przy zaledwie 5,50 proc. przekonanych o tym, że krzyż powinien zostać zdjęty.

Z kolei wyborcy zarówno Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL oraz Krzysztofa Bosaka bardziej skłaniają się ku temu, by krzyż pozostał na sali plenarnej Sejmu (kolejno: 74,63 proc., 68,15 proc. oraz 84,39 proc. głosujących). Tym samym usunięcia krzyża chciałoby 25,37 proc. wyborców Szymona Hołowni, 31,85 proc. elektoratu Władysława-Kosiniaka Kamysza oraz 15,61 proc. stawiających na Krzysztofa Bosaka.

Komentarz Łukasza Pawłowskiego

Co nam mówią odpowiedzi na te trzy pytania o rozpoczynającej się kampanii wyborczej? To oczywiście tylko wycinek tematów, które mogą stać się osią politycznego sporu, ale wyraźnie widać, że gdy rozmawiamy o tematach gospodarczych, elektorat obecnego prezydenta jest w nich w kontrze do elektoratów pozostałych kandydatów, w tym Krzysztofa Bosaka z Konfederacji, na którego głosy liczy Andrzej Duda w I, a przede wszystkim w II turze.