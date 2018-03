Jeszcze tego nie wiesz, ale za chwilę będzie ci się to podobać. Analitycy przewidują nadchodzące trendy

Piesze wędrówki zamiast jogi, chodzenie do pracy w dresie, wszystko w kolorze matowej czerni - to trendy na najbliższą przyszłość. A teraz, kto wie, czy nie najważniejsze: powrót do "ludzkiego wymiaru" życia, spotkań "w realu", nie tylko w przestrzeni wirtualnej.

SXSW to nie tylko koncerty i projekcje. To również - dla wielu przede wszystkim - dyskusje o przyszłości świata (PAP/EPA, Fot: Larry W. Smith)

W Austin w Teksasie rozpoczęła się kolejna edycja konferencji i festiwalu South by Southwest, która w dużej mierze składa się z prób przewidzenia, jak będzie wyglądała przyszłość.

Nic więc dziwnego, że program prezentacji w jednej z największych i najbardziej reprezentacyjnych sal, w których odbywa się impreza, otworzyła Carla Buzasi (na zdjęciu poniżej), szefowa firmy World’s Global Style Network.

To dziś jedna z najbardziej cenionych postaci, jeśli chodzi o "przewidywanie przyszłości" - choć brzmi to jak szarlataneria i wróżenie z fusów, tak naprawdę Buzasi i jej zespół opracowują prognozy na najbliższe lata w oparciu o naukowe metody z zakresu statystyki czy kulturoznawstwa. A dla wielu osób, które zajmują się modą czy designem, raporty WGSN są niemal jak biblia.

Muzułmańscy milenialsi zmienią wszystko

Mówiąc o tym, jak będzie wyglądała przyszłość, Buzasi określiła trzy najważniejsze makro procesy społeczne, które będą ją kształtować w najbliższym czasie: powstanie nowych większości społecznych, zastosowanie sieci 5G i rozwój najróżniejszych form ekonomii dzielenia się.

Ostatnia z tych kwestii jest już dość dobrze znana, bo od co najmniej kilku lat obecna w życiu codziennym. Choć w nieco przewrotny sposób: przede wszystkim za sprawą wielkich koncernów, takich jak np. Uber, które wykorzystują na swoje potrzeby mechanizmy "dzielonej ekonomii".

Pojawienie się sieci 5G, nieporównywalnie bardziej przepustowych niż dzisiejsze, od jakiegoś czasu opisywane jest już przez specjalistów od nowoczesnej technologii jako potencjalna rewolucja, która może niezwykle głęboko zmienić możliwości wszystkich dzisiejszych i wielu przyszłych systemów opartych na sieci komputerowej. Wciąż mało się mówi natomiast o pierwszym z wymienionych przez Buzasi makro trendów.

- To będą zmiany, które dziś wydają się większą fantastyką niż najnowsze technologie - mówiła szefowa WGSN. - Bo naprawdę trudno sobie wyobrazić, że za kilka lat biali będą w Stanach mniejszością. Jesteśmy coraz bliżej momentu, kiedy bardzo ważną rolę będzie odgrywać tzw. pokolenie MM, czyli muzułmańskich milenialsów. Ich znacząca rola w życiu społecznym w poważny sposób wpłynie na wiele aspektów codzienności, począwszy od zwyczajów związanych z robieniem zakupów, skończywszy na dziennym rytmie życia miasta.

Działaj radykalnie - zdobędziesz klientów

Buzasi mówiła też sporo o tym, jak zmieni się w ciągu kilku lat podejście ludzi do życia i świata. Jednym z najważniejszych miejskich "plemion" staną się "localviści", czyli lokalni aktywiści. Będą się kierowali w życiu znacznie bardziej wyśrubowanym kodeksem etycznym niż ich dzisiejsi rówieśnicy. Wpłynie to bardzo mocno na ich poglądy i decyzje polityczne, aktywność społeczną, a nawet wybory konsumenckie.

Za najważniejsze cechy tej grupy badacze przyszłych trendów uznają aktywność społeczną, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, daleko idący brak zaufania do tradycyjnych instytucji politycznych, przede wszystkim zaś - do organów władzy państwowej. Bliska będzie tej grupie idea zaangażowania na różnych polach: głównie społecznym i ekologicznym, politycznym raczej tylko wtedy, kiedy będzie chodziło o sprawy lokalnej społeczności.

Jeśli chodzi o wybory związane z potrzebami konsumenckimi, "localviści" będą coraz łaskawszym okiem patrzeć na kryptowaluty, których stosowanie eliminuje konieczność istnienia państwowego pośrednictwa - a co za tym idzie: kontroli w kwestii obrotu pieniężnego.

Nowi liderzy życia społecznego preferować będą firmy, w których poczynaniach odbijać się będą ich własne poglądy. Przy czym od tworzonej przez specjalistów od promocji historii, ważniejsze będą konkretne działania. Buzasi przytoczyła bardzo znaczący przykład firmy Patagonia, produkującej odzież i sprzęt do aktywnej turystyki. Kiedy prezydent Trump zmniejszył niedawno zakres ochrony dwóch parków narodowych, jej zarząd postanowił zachować się w niekonwencjonalny i radykalny sposób: firma złożyła pozew przeciw głowie państwa, a na swojej stronie umieściła hasło: "prezydent ukradł waszą ziemię". Efekt: ogromny skok sprzedaży produktów firmy, która - świadomie albo zupełnie przypadkowo - wykorzystała mechanizm, który już niedługo będzie ważną dźwignią handlu.

Już za chwilę wszyscy będą to nosić

Ale największe emocje Buzasi wzbudziła, kiedy od ogólnych analiz dotyczących przyszłości przeszła do konkretów: trendów i mód, które pojawią się w najbliższym czasie. Dziś są jeszcze w fazie rozwoju: promują je pojedynczy influenserzy, ale już za moment podchwycą je masowi odbiorcy, którzy sprawią, że nie będzie już można przed nimi uciec.

Najpopularniejszym kolorem ma się już wkrótce stać matowy czarny. Najmodniejszym trendem obuwniczym będą sandały z paskami dochodzącymi aż do samego kolana, zwane gladiatorskimi. Jeśli chodzi o odzież, coraz bardziej powszechne stawać się będą ubrania nadające się na wszystkie pory roku: ludzie przemieszczają się coraz intensywniej po świecie, przekraczając granice stref klimatycznych. Nie chcą wozić w walizce trzech kompletów strojów na różną pogodę, wolą używać ubrań z nowoczesnych materiałów, które równie dobrze sprawdzają się w różnych warunkach meteorologicznych.

Innym trendem związanym z odzieżą będzie zmiana standardów dotyczących formalnego ubierania się. W czasach, kiedy coraz popularniejsza jest praca w domu, w przypadku której bardzo częstym i jak najbardziej uprawnionym strojem okazuje się pidżama albo dres, ci którzy pracują w takim stroju całymi tygodniami, zupełnie nie będą mieli problemu, żeby iść w nim do biura, kiedy już będą musieli się tam pokazać.

Dwa znaczące trendy pojawią się w związku z wciąż rosnąca popularnością weganizmu. Już niedługo na rynek trafi i błyskawicznie zyska ogromne powodzenie alternatywne mięso, hodowane w laboratoriach, bez potrzeby zadawania cierpienia zwierzętom. Podobnie będzie w dziedzinie tkanin - coraz popularniejsze będą te, które udają naturalne materiały: sztuczna skóra czy sztuczne futra.

Moda na zdrowy styl życia przyniesie drobne przesuniecie preferencji: joga ustępować będzie coraz bardziej leśnym i górskim wędrówkom. I jeszcze jeden drobiazg, o którym już niedługo ma być bardzo głośno - wielozadaniowe lusterka: podczas przeglądania się w nich będą wyświetlać najróżniejsze informacje i mierzyć wskaźniki związane z funkcjonowaniem organizmu: temperaturę czy puls.

Siedem tendencji, które mogą zmienić życie

Innym specjalistą od przewidywania trendów, który wystąpił na festiwalu w Austin, był Rohit Bhargava, autor popularnej serii książek, poświęconych tendencjom społecznym i obyczajowym we współczesnym świecie. W swojej prezentacji przedstawił siedem trendów, które w najnowszym czasie będą się stawać coraz ważniejsze.

Pierwszy to "manipulowany gniew", czyli najróżniejsze techniki stosowane przede wszystkim przez twórców treści internetowych, w celu wywołania społecznej aktywności, a czasem wręcz oburzenia.

Druga kwestia to odchodzenie od tradycyjnego podziału na dwie płcie, widoczna w coraz większej ilości sytuacji: od deklaracji płci na Facebooku do sposobu urządzenia toalet w miejscach publicznych. "Human mode" to z kolei powrót do "ludzkiego wymiaru" życia: spotkań "w realu", a nie tylko w przestrzeni wirtualnej, czy chęci do rozmowy w infoliniach z prawdziwymi ludźmi, a nie automatami.

"Błyskawiczna nauka" to z kolei tendencja do nabywania umiejętności, których wymaga współczesne życie - stąd rosnąca popularność wideo-instrukcji obsługi najróżniejszych urządzeń i wykonywania najróżniejszych czynności.