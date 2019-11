Jesienne wieczory w domu wcale nie muszą być nudne. Sezon zapowiada się naprawdę interesująco

Miłośnicy seriali i dobrych produkcji znajdą w tym sezonie coś dla siebie. HBO GO oferuje całą gamę wyjątkowych produkcji.

Operator Play przygotował specjalną ofertę PLAY HOMEBOX TV (Shutterstock.com)

Fani mrocznych klimatów z pewnością zwrócą uwagę na nowość, czyli produkcję "Watchmen". Inspiracją do stworzenia tego serialu był komiks o tym samym tytule. Wbrew pozorom to jednak nie jest adaptacja, a kontynuacja tego, co mogliśmy już przeczytać. Akcja serialu rozgrywa się w tym samym świecie co komiks i pojawia się w niej kilku starych bohaterów. Serial został jednak nakręcony tak, że można go oglądać, nie znając dotychczasowej historii.

Serial, który jest dostępny na HBO GO i na który czekało wiele osób to "Katarzyna Wielka". Historia osadzona jest w burzliwej politycznie i obyczajowo Rosji XVIII w. Wówczas władzę w kraju sprawowała caryca Katarzyna. Widzowie mogą śledzić losy władczyni, a także jej romans z Grigorijem Potiomkinem. Czteroodcinkowy dramat zagłębia się w burzliwe życie dworu Katarzyny Wielkiej, najpotężniejszej monarchini w historii.

Tej jesieni pojawi się jeszcze jedna nowość, która zainteresuje fanów fantasy. „Mroczne materie” to jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali tej jesieni. Produkcja powstała na podstawie trylogii Paula Pullmana. Główną bohaterką serialu jest mała Lyra Belacqua żyjąca w jednym ze światów równoległych do naszego. Poszukiwania zaginionego przyjaciela prowadzą dziewczynkę do odkrycia złowrogiego spisku i próby rozwiązania zagadki tajemniczej substancji zwanej Pyłem.

Na sam koniec przedstawiamy propozycję dla osób, które lubią coś lekkiego i obyczajowego. Na platformie HBGO GO właśnie pojawił się nowy sezon „The Affair”. O czym jest? To opowieść o romansie, który doprowadza do rozpadu dwóch rodzin. Odcinki są podzielone na dwie części, a każdą z nich opowiada inny bohater.

Jeżeli nie masz HBO GO to nic straconego. Operator PLAY przygotował specjalną ofertę PLAY HOMEBOX TV, w której dostęp do HBO GO dostajesz w prezencie przez cały okres trwania umowy.

PLAY HOMEBOX TV, to pakiet usług, w którym klienci dostają domowe centrum rozrywki w postaci TV BOX-a, z dostępem do kilkudziesięciu kanałów już w pakiecie podstawowym. Poza tym tradycyjny abonament komórkowy, a w nim SMS-y, MMS-y i rozmowy bez limitu, a także nielimitowany internet (40 GB z pełną prędkością) i dodatkową kartę z nielimitowanym internetem mobilnym (do 150 GB z pełną prędkością). Jest to najszybszy internet mobilny według niezależnych rankingów Speedtest by Ookla i PRO Speed Test. W ofercie PLAY HOMEBOX TV zamiast pakietu z HBO GO można też wybrać zamiennie pakiet ELEVEN SPORTS, KIDS lub EXTRA.

Partnerem tekstu jest Play.

Ranking speedtest.net za okres 1.01-30.06.2019 na podstawie danych od Ookla Speedtest Intelligence. Ranking pro.speedtest.pl za okres 1.12.2018-31.05.2019. Rankingi dotyczą kategorii internetu mobilnego, testy prowadzone na stronach internetowych i w aplikacjach. W rankingach Play osiągnął najwyższą średnią prędkość pobierania. Istnieją inne rankingi.