Jerzy Owsiak: Jeśli pomagasz, krzycz o tym głośno. Wciągaj innych w ten radosny wir

Po szaleństwie zakupowym "Black Friday" i "Cyber Monday" toniemy w odmętach konsumpcji. Dziś wtorek, który w USA zyskał miano "Giving Tuesday" - wtorku dawania. W WP też uważamy, że to świetny moment, by przed świętami zacząć myśleć o innych. Podobnie jak Jurek Owsiak, który wyjaśnia, co motywuje go, żeby dzielić się z potrzebującymi



Jerzy Owsiak, twórca "Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy". (East News, Fot: Jan Bielecki)

Mówiąc najprościej – pomaganie to mnóstwo wewnętrznej i zewnętrznej radości. Wewnątrz nas naprawdę kotłują się w takich chwilach niezwykle pozytywne historie i klimaty, które sprawią, że możemy niemal poczuć, jak unosimy się nad ziemią. Ale jest także radość "na zewnątrz", bo jak jeszcze robimy to z kimś, w grupie, to jak nigdy czujemy superwięź ze sobą, jak nigdy jesteśmy ekipą, załogą i jak nigdy w tej ekipie widzimy siłę i moc.

Zawsze mówię głośno o tym, aby o pomaganiu właśnie mówić głośno, aby ze śpiewem na ustach opowiadać innym o swoim zaangażowaniu, bo dzięki temu możemy w ten wir pomagania jeszcze kogoś wciągnąć.

Pamiętam, jak wiele lat temu nasi krytycy mówili nam – "WOŚP to miłosierdzie w świetle reflektorów”. Byłem pierwszy, który darł się na cały głos, że dokładnie tak ma być, tak właśnie to robimy! Chcemy, aby było nas widać, żeby był to wielki karnawał, żeby wyzwalał fantastycznie emocje. Ksiądz Józef Tischner dawno temu powiedział mi: "Panie Jerzy, jak nie będzie w tym wszystkim mocy mediów, to zbierze pan tyle, ile dziad pod kościołem”.

Dzisiaj medialna siła to przede wszystkim internet, to on wyzwala często niesamowite pomysły i potrafi skrzyknąć ludzi w "minutę osiem" w dobrej sprawie. Trzeba pamiętać tylko o tym, aby para nie poszła w gwizdek, aby ta pomoc, niezależnie, czy to jest tylko przytulenie, pogłaskanie, dobre słowo, czy wielka, ogromna i skomplikowana aparatura medyczna, była czymś dotykalnym, wymiernym i przynoszącym wszystkim zadowolenie.

Pomagajmy jak najbardziej radośnie, jak najbardziej kolorowo, pomagajmy i uczmy pomagać, bo jest to jak powietrze, jak słońce, jak wszystko, co w życiu kręci się z nami, obok nas i, co tu dużo gadać, bez pomagania sobie nawzajem ani rusz.

Jurek Owsiak