Jedyni neofaszyści w Polsce są w TVN. Prawda na miarę naszych czasów

Próba oskarżenia operatora TVN o propagowanie nazizmu tylko pozornie może świadczyć o chwilowej niepoczytalności prokuratury. W tym szaleństwie może drzemać metoda i sposób na rozwiązanie problemu PiS z nieprzychylnymi mediami.

Historia urodzin według wPolityce

W styczniu "Superwizjer" TVN emituje materiał "Polscy neonaziści”. Dziennikarze stacji Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski docierają do środowiska neonazistów i pokazują Polakom jak w lesie w pobliżu Wodzisławia Śląskiego obchodzone są urodziny Adolfa Hitlera. Są toasty na cześć zbrodniarza (“za Adolfa Hitlera i naszą ojczyznę, ukochaną Polskę"), są flagi ze swastykami, portret Hitlera i neonaziści przebrani w mundury Wehrmachtu.

Prokuratura działa błyskawicznie.W piątek 23 listopada agenci ABW wchodzą do domu Piotra Wacowskiego i wręczają mu wezwanie do prokuratury. W wezwaniu zawarte są zarzuty o propagowanie nazizmu.

Tak więc dziennikarz, który ma potrzeby reportażu uwiarygadniał się w oczach neonazistów, został z nimi zrównany. Jeszcze chwila, a dowiemy się, że za całą imprezę zapłacił TVN, a neonaziści wcale Adolfa czcić nie chcieli, a jedynie zrealizowali obstalunek – nieustalony "ktoś" płaci za przedstawienie, to oni je realizują. Ot, tacy z nich mili ludzie. Jakby im zapłacili, to równie dobrze mogliby tego dnia wystawić spektakl o krasnoludkach i sierotce Marysi. Bo jak konkluduje autor materiału wPolityce "grupa przebierańców z lasu pod Wodzisławiem Śląskim to w rzeczywistości opłaceni statyści".