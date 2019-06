Janik: "Walec z Luksemburga przejechał po 'reformatorach' prawa" (Opinia)

Władza wykonawcza i ustawodawcza nie może gwałcić niezależności władzy sądowniczej. Takie jest przesłanie wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

To orzeczenie to prestiżowa porażka rządu, który niezmiennie od lat "reformuje" polski wymiar sprawiedliwości, jednak Trybunał jak walec przejeżdża się po kolejnych efektach jego prac.

TSUE uznał, że Polska pogwałciła unijny traktat, gwarantujący prawo do skutecznej ochrony sądowej. Treść rozstrzygnięcia nie była trudna do przewidzenia - ustawa o Sądzie Najwyższym była w tak oczywisty sposób niezgodna z Konstytucją i unijnym prawem, jak to, że dwa i dwa to cztery, a z przyczyn politycznych bronił jej tylko rząd PiS.