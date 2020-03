Janik: Kronika cywilnej odwagi – czyli raport o represjach wobec sędziów i prokuratorów [OPINIA]

Sprawy wymiaru sprawiedliwości chwilowo zeszły z pierwszego planu - lecz w najbliższych tygodniach tam powrócą. System kontrolowania sędziów pozornie został domknięty, ale widać, że trzeszczy w posadach i za chwilę rysy zmienią się w pęknięcia a pęknięcia spowodują upadek całej konstrukcji.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz prokurator Mariusz Krasoń (członek prokuratorskiego stowarzyszenia "Lex Super Omnia") opublikowali w sobotę 29 lutego szczególny dokument: "Wymiar sprawiedliwości pod presją – represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i Prokuraturą w Polsce. Lata 2015-2019" . To obszerna, ponad dwustustronicowa analiza działań obecnej władzy wobec sędziów i prokuratorów, którzy sprzeciwiają się niszczeniu wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

To publikacja bardzo ważna, cenna i potrzebna. W natłoku zdarzeń wiele rzeczy odchodzi w niepamięć, podczas gdy należy je właśnie drobiazgowo odnotowywać. Oprócz podziwu dla odwagi sędziów z "Iustitii" szczególne słowa uznania należą się prokuratorowi, który jako podwładny Prokuratora Generalnego - Ministra Sprawiedliwości będzie teraz szczególnie łatwym celem.

Te pierwsze to wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, którzy muszą teraz tłumaczyć się z absurdalnych zarzutów, np. za skierowanie pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sędzia Ewa Maciejewska i inni), za wypowiedzi dla mediów (sędzia Włodzimierz Brazewicz) czy za przyjęcie Gdańskiej Nagrody Równości od prezydenta Pawła Adamowicza (sędzia Dorota Zabłudowska).

Represje "miękkie" polegają natomiast na przenoszeniu niewygodnych sędziów (czyli np. takich, którzy uniewinniają działaczy Obywateli RP) do innych wydziałów (sędzia Łukasz Biliński), likwidowanie wydziałów kierowanych przez sędziów z Iustitii (sędzia Bartłomiej Przymusiński) czy szkalowanie sędziów w mediach (sędzia Justyna Koska-Janusz i inni).

Są rzecznicy dyscyplinarni: sędziowie Piotr Schab, Przemysław Radzik i Michał Lasota. Są osoby, które stawały w nielegalnych konkursach przed neoKRS na sędziego Sądu Najwyższego czy nielegalnie kandydowały na członków samej neoKRS. W końcu są też politycy - jak na przykład Mateusz Morawiecki za swoimi haniebnymi porównaniami polskich sędziów do kolaborantów z państwa Vichy, prezydent Andrzej Duda mówiący o "zepsuciu" środowiska sędziowskiego i wywoływaniu przez sędziów "anarchii" oraz Jarosław Kaczyński ze słynnymi słowami o "ojkofobii". Absolutna wisienka na torcie – nie mogło być inaczej - to słowa Marka Suskiego, że "niektórzy sędziowie są bogaci i mają w ogródkach zakopane sztabki złota, ale nie jest znane ich pochodzenie". Można ukucnąć na zaproponowany poziom dyskusji i to komentować, ale chyba nie warto.