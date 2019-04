Janik: "Dobra zmiana w sądownictwie nie odpuszcza. Bruksela też nie" (Opinia)

Komisja Europejska wszczęła kolejne postępowanie w sprawie naruszenia przez Polskę prawa Unii Europejskiej. Tym razem chodzi o kwestię przyjętego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Nie ma co się dziwić - jedne nielegalne działania obecnej władzy rodzą kolejne, a Unia nie może tego biernie obserwować.

To zabawne, że dyscyplinować sędziów za najróżniejsze - często domniemane przewinienia - mają osoby, które same sędziami nie są. Zostały przecież powołane w wadliwej procedurze. Przede wszystkim były rekomendowane przez organ, który nie jest Krajową Radą Sądownictwa, bo część jego członków została wybrana wbrew Konstytucji przez parlament a nie samych sędziów.

Pogaduszki przy kawie i ciasteczkach?

Kilka dni temu Wojciech Hermeliński (były sędzia Trybunału Konstytucyjnego i przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej) stwierdził, że nie może uznać za legalnych sędziów wybranych w procedurze, w której uczestniczyła nowa KRS. To w zasadzie oczywiste, ale zawsze to ważne, gdy ktoś mówi to otwartym tekstem.