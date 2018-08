Imigranci z Afryki idą do Europy. Rzeczywistość bardzo różni się jednak od ich wyobrażeń

Śnią o Europie. Przyciąga ich bogaty, bezpieczny świat. Dla marzeń ryzykują życiem. Znoszą ból i upokorzenia. Wielu czeka gorzkie rozczarowanie. Afrykanie mówią Wirtualnej Polsce dlaczego żałują, że w ogóle ruszyli w drogę.

Spotkaliśmy Afrykanów w Maroku przygotowujących się do "skoku" do Ceuty i imigrantów, którym już się to udało. Ci, którzy od lat żyją w Hiszpanii przestrzegają przed podróżą, ale nikt ich nie słucha. Brakuje też jasnej polityki określającej kryteria legalnej imigracji. Rezultatem jest poczucie, że "rząd popycha nas do robienia rzeczy złych, których nie chcemy", jak mówi jeden z imigrantów spotkanych w hiszpańskiej Maladze.