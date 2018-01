Ile dać księdzu "po kolędzie"? Najnowszy sondaż

Jedna trzecia Polaków przyjmuje księdza z wizytą duszpasterską. Zdecydowana większość wręcza kopertę z datkiem - wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Nikogo nie ma w domu

68 proc. badanych przyjmuje księdza z kolędą w swoim gospodarstwie domowym. Dla wielu jednak widok księdza u drzwi to zapowiedź katorgi. 25 proc. respondentów przyznaje, że nie wpuszca księdza. - Jako dzieciaki nie otworzyliśmy księdzu drzwi, a kasą z koperty podzieliliśmy się z bratem - wspomina Ewa. - Rodzice do dziś o tym nie wiedzą, a relacja ze spotkania z księdzem, którą od nas usłyszeli, była w stu procentach przez nas wymyślona - dodaje. . 7 proc. ankietowanych natomiast odmówiło odpowiedzi.

Koperta niezbędna podczas kolędy?

O tym, czy ksiądzu zostanie wręczona koperta, często decyduje jego podejście do wiernych. Jedna z internautek przytoczyła historię swojej siostry, która uczyła się gry na klarnecie, by zagrać księdzu w trakcie jego wizyty. Reakcja duchownego oburzyła rodzinę . "Stwierdził, że nie ma ani czasu, ani ochoty i chciał wyjść, gdy siostra zaczęła płakać. Koniec końców mama wyrwała mu kopertę i pokazała drzwi, a zawartość białego pakunku trafiła do siostry".

Ile nalezy włożyć księdzu do koperty?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, gdy księża zaczynają odwiedzać domy z wizytą duszpasterską. Polacy do koperty chowają najczęściej kwotę do 50 zł (51 proc.). 25 proc. ankietowanych daje księdzu nie więcej niż 20 zł. 18 proc. przyznaje się do przekazania duchownemu kwoty do 100 zł. Nie więcej niż 10 zł znajduje się w 3 proc. kopert. 200 zł przekazuje 2 proc. badanych. Tylko 1 proc. respondentów wkłada do koperty powyżej 200 zł.