Grupa Ocalałych pisze do Yad Vashem. Chodzi o polskich dyplomatów

W kwietniu instytut Yad Vashem uhonorował Konstantego Rokickiego tytułem "Sprawiedliwego wśród narodów świata". Rokicki jako członek trzyosobowej Grupy Berneńskiej, wystawiał Żydom fałszywe paszporty, które pomagały uniknąć śmierci. "Co z dwoma konsulami, którzy byli w tej grupie" - pyta Yad Vashem grupa ocalałych w liście, do którego dotarła WP.

"Jesteśmy ocalałymi i ich potomkami. Nikt z nas dzisiaj by nie żył, gdyby ktoś z naszej rodziny nie otrzymał sfałszowanego paszportu z państw Ameryki Południowej podczas tragicznych lat Holokaustu" - rozpoczyna swój list do Yad Vashem 31 sygnatariuszy z całego świata, którzy zostali ocaleni dzięki pracy Grupy Berneńskiej. To właśnie na tej placówce dyplomatycznej podczas II wojny światowej jako ambasador działa Aleksander Ładoś, wraz ze swoimi zastępcami Konstantym Rokickim i Stefanem Ryniewiczem.