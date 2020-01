Górzyński: Radykalny zwrot prezydenta nie powinien nas dziwić. Duda zawsze był "ultrasem" PiS-u (Opinia)

Umiarkowana twarz, którą pokazywał Andrzej Duda podczas kampanii 5 lat temu była oszustwem, na które złapali się umiarkowani wyborcy. Dopiero dziś, głosząc radykalne i antyunijne hasła, prezydent jest naprawdę sobą.

Jest 20 stycznia 2017 - dokładnie trzy lata temu. Andrzej Duda ogląda w telewizji inauguracyjne przemówienie Donalda Trumpa. Mowa nowego prezydenta zszokowała większość komentatorów swoim radykalizmem oraz populistycznym i ponurym tonem. Do historii przeszło jego zdanie o "amerykańskiej masakrze" do jakiej dochodzi w dotkniętych przemocą i biedą miastach. Ale podczas gdy inni byli Trumpem zszokowani, Duda był wręcz zachwycony. Oglądał z wypiekami na twarzy, co chwila głośno wyrażając swoją aprobatę.

Nigdy nie udało mi się potwierdzić tej opowieści, ale jestem w stanie w to uwierzyć. Bo - jak już wtedy mówili mi ten i inni rozmówcy - prezydent nigdy nie był umiarkowanym mężem stanu na jakiego się kreował podczas kampanii wyborczej. To była kreacja, na którą złapało się wielu wyborców. Złapało się, ponieważ w 2015 roku był szerzej nieznanym politykiem drugiego szeregu.

Nie Mussolini, tylko partyjny jastrząb

Prawda jest bowiem taka, że Duda nie jest - jak zarzucają mu najbardziej zapalczywi krytycy - żadnym Mussolinim , ani Gomułką czy Moczarem. Jest po prostu tym kim, był od zawsze - szeregowym członkiem PiS-u, partyjnym jastrzębiem wyniesionym do urzędu, do którego nie pasuje.

Niektórzy komentatorzy widzą w tej przemianie prezydenta zagrywkę na pozyskanie głosów skrajnej prawicy i odebrania tlenu Konfederacji. To możliwe. Ale niezależnie od przyczyn, tak po prostu jest uczciwiej i lepiej dla wszystkich. Andrzej Duda nie musi udawać męża stanu i prezydenta wszystkich Polaków. A my - wyborcy - przynajmniej wiemy, kogo wybieramy. I jeśli znowu go wybierzemy, to w pełni na to zasłużymy.