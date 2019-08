Górzyński: Prawie dwa miliony mieszkańców Hongkongu chcą wolności. Trump się na nich wypina (OPINIA)

Kiedy w Polsce wprowadzano stan wojenny, prezydent Reagan organizował akcję solidarności z polskimi demokratami. Dziś, kiedy Chiny grożą stłamszeniem demokratycznych protestów w Hongkongu, prezydent USA potrafi wystękać jedynie ledwo zrozumiałe zdania. Pod wodzą Trumpa Ameryka straciła jakiekolwiek ambicje do moralnego przywództwa.

- Chciałbym, żeby Hongkong rozwiązał się w bardzo humanitarny sposób. Mam nadzieję, że prezydent Xi będzie w stanie to zrobić. Na pewno ma do tego talent, to mogę zapewnić. Myślę żę byłoby bardzo ciężko dobić nam targu jeśli będzie przemoc. Jeśli będzie kolejny plac Tiananmen...Jestem prezydentem, ale to byłoby poza moją kontrolą, bo byłby wielki polityczny nacisk, żeby czegoś nie zrobić - stwierdził Trump.