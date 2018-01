Gen. Waldemar Skrzypczak: Polska nie jest w stanie obronić się przed najeźdźcami

Nie ma nic gorszego, jak niepewność i niepokój w wojsku. Dlatego pierwszą z misji ministra Błaszczaka powinno być stonowanie nastrojów w armii. Sytuacja na świecie staje się coraz bardziej niebezpieczna, tym bardziej trzeba zająć się odbudową polskich sił zbrojnych - mówi gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych i były wiceszef MON, w rozmowie z Wirtualną Polską.

Ewa Koszowska: Mariusz Błaszczak za Antoniego Macierewicz to dobry wybór?

Gen. Waldemar Skrzypczak: Na razie nie mogę jeszcze stwierdzić, czy to dobry wybór, ponieważ wiele rzeczy po byłem szefie MON trzeba będzie naprawić . Nie wiadomo, czy pan minister Błaszczak będzie chciał takiej misji się podjąć, żeby te wszystkie niezrealizowane rzeczy zrealizować.

Nie miałem kontaktu z nimi. Nie wiem, czy opijają odejście Macierewicza. Wydaje się natomiast, że to jest czas ku temu, żeby uspokoić starą armię. Ponieważ nie ma nic gorszego, jak niepewność i niepokój w wojsku . W związku z tym dobrze by było, żeby ta atmosfera w armii się poprawiła.

To powinna być pierwsza z misji ministra Błaszczaka, żeby stonować nastroje w armii. Sytuacja na świecie staje się coraz bardziej niebezpieczna, dlatego tym bardziej trzeba zająć się odbudową polskiej armii.

Stosunki między szefem MON a prezydentem to jedno . Ale jest też inna kwestia. Wydaje mi się, że nadszedł ten moment, żeby prezydent z premierem zacieśnili współpracę. Nowy minister obrony narodowej powinien uwierzyć w tę parę, w ten duet Duda-Morawiecki, aby cokolwiek dobrego dla armii zrobić. Bo takie jest oczekiwanie wszystkich. Nie tylko prezydenta, ale też wszystkich Polaków - żeby armia była dobra i silna, a nie otoczona sporami, konfliktami i jakimiś personalnymi rozgrywkami.

Wszystko zależy od expose ministra Błaszczaka. Co powie w swoim wystąpieniu? Jaki kierunek działania przyjmie? Jak będzie zdeterminowany, żeby cel, który wytycza mu rząd, premier Morawiecki i prezydent, osiągnąć. Armia musi być modernizowana! Armia musi mieć nowoczesny sprzęt. Jeśli takie będą priorytety pana ministra Błaszczaka, to wtedy my, a nie Kreml, będziemy spać spokojnie.