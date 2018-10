"Gabinet cieni". Hofman vs Rozenek - wszystkie chwyty dozwolone, gdy prawica spotka się z lewicą

W lewym narożniku były spin doktor PiS. W prawym kandydat SLD na prezydenta Warszawy. Ot, takie małe odwrócenie pozycji. Zobacz czy Adamowi Hofmanowi uda się przyprzeć do muru Andrzeja Rozenka. Zapraszamy do "Gabinetu cieni", autorskiego programu Hofmana. Tylko w Wirtualnej Polsce. Godzina 20.00.

W programie dowiemy się m.in.: co Rozenek sądzi o obrazoburcy i prowokatorze, dziennikarzu i polityku, czyli Jerzym Urbanie; co znaczy dla niego brak poparcia ze strony Leszka Millera; dlaczego Aleksander Kwaśniewski powinien ściągnąć ten odcinek programu do prywatnego archiwum.