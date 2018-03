Fronda publikuje brednie. Anonimowe, ale trzeba je skomentować

Fronda zbulwersowana tym, że można iść do więzienia za skatowanie psa, apeluje o rozum. Popieram! Bo oprócz emocjonalnej narracji i pozbawionej treści ironii warto przeczytać ustawę o ochronie zwierząt oraz podręcznik biologii.

Autor podpisany JR na stronie fronda.pl pomstuje: "Do paki za psa, czyli kpina z rozumu. Bartoszowi D. z Chełmży grożą trzy lata więzienia. Nikogo nie napadł ani nie pobił, niczego też nie ukradł. Mężczyzna siedzi jednak w areszcie niczym groźny bandyta. A poszło o psa".

Małe przypomnienie - poszło o szczeniaka Fijo. Według ustaleń policji Bartosz D. złamał mu kość udową, uszkodził miednicę, rdzeń kręgowy, doprowadził do zwichnięcia rzepki i szczęki, wybił zęby.

Bez emocji wracamy do Frondy (tak apeluje JR: "Pozwalamy, by kierowały nami emocje - i takie też piszemy prawo. Musi się skończyć źle, bo świadomie zachowujemy się jak dzieci"). Czy Bartosz D. trafi na wiele lat do więzienia, czego spodziewa się autor portalu? Niekoniecznie. Równie dobrze sąd może kazać zapłacić mu grzywnę lub tylko ograniczy wolność (czyli np. każe wykonywać prace społeczne). Żeby się tego dowiedzieć (i nie pozwolić sobie na kpiny z rozumu), wystarczy zapoznać się z przepisami.