Robert Feluś: Niech biskupi dadzą szansę Panu Bogu [OPINIA]

Episkopat zaleca, by z powodu epidemii koronawirusa zwiększyć liczbę niedzielnych mszy. "W najbliższą niedzielę nie pójdziemy do kościoła" - odpowiada biskupom Robert Feluś, zastępca redaktora naczelnego Wirtualnej Polski.

Msza w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela (PAP, Fot: PAP/Wojciech Olkuśnik)

Wierzę w Boga, chodzę do kościoła, mój syn przygotowuje się do bierzmowania. Ale w najbliższą niedzielę nie pójdziemy do kościoła.

Zaraz ktoś powie: a to antychryst jeden! Nie, nie jestem antychrystem. Po prostu staram się zachowywać racjonalnie w czasie pandemii koronawirusa. Skoro mój syn nie będzie chodził do szkoły, żeby ograniczyć jego kontakt z dużymi skupiskami ludzi (bardzo mądra decyzja) to nie zrobię nic, co ten plan może zniweczyć.

Dlatego nie pójdziemy do kościoła, bo o wiele bezpieczniej będzie pomodlić się o zdrowie w domu.

Czego oczekuję od Episkopatu Polski? Na pewno nie "cudownego" pomysłu w stylu: zrobimy więcej mszy, będzie na nich luźniej, a przez to spadnie zagrożenie, że wrócimy do domu z koronawirusem, albo - jeśli już go mamy - poczęstujemy nim resztę wiernych.

Czekam, aż nasi biskupi powiedzą wiernym: możecie teraz nie chodzić do kościoła. Bóg się na was za to nie obrazi. Albo wręcz zadecydują: ponieważ liczba zachorowań wzrasta, zamykamy kościoły.

W modlitwie zwanej Suplikacje śpiewamy: "od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie". Mam nadzieję, że biskupi dadzą szansę Panu Bogu, żeby nas zachował od "złego powietrza", które napłynęło do Polski.

Robert Feluś dla WP Opinie