Fatalne wieści dla Kaczyńskiego, doskonałe dla Biedronia. Wyniki nie pozostawiają złudzeń

Już nie Donald Tusk i Andrzej Duda cieszą się największym zaufaniem Polaków. Najbardziej ufamy Robertowi Biedroniowi. Zwyciężył również Jarosław Kaczyński, ale akurat on nie ma powodów do radości. Tak wynika z najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna.



Do niedawna to Andrzej Duda był murowanym faworytem sondaży zaufania Polaków. Na początku kwietnia zdetronizował go jednak Donald Tusk, a teraz, w naszym sondażu, zwyciężył Robert Biedroń.