Euro dla Polaków? Mamy najnowszy sondaż

Ponad połowa Polaków mówi zdecydowane "nie" dla waluty euro w naszym kraju - wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Sprawa wprowadzenia w Polsce waluty euro już od wielu lat budzi poważne kontrowersje. Czołowi polscy ekonomiści i przedsiębiorcy zaapelowali kilka dni temu w liście otwartym do premiera Morawieckiego o wznowienie przygotowań do wejścia Polski do strefy euro. Ich zdaniem albo przyjmiemy euro, albo znajdziemy się w strefie wpływów Rosji.