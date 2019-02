Dyskusja nie może oznaczać nienawiści. Mówimy hejtowi: STOP

100 000 komentarzy skasowaliśmy w WP w ciągu 24 godzin po morderstwie Pawła Adamowicza. Co trzeci napisany przez Was. To tak, jakbyśmy zorganizowali przyjęcie i z powodu obrażającego innych, skrajnie agresywnego, czasem naruszającego prawo zachowania musieli wyprosić co trzeciego gościa.

Tomasz Machała, Redaktor Naczelny WP (WP.PL, Fot: WP)

Byłem wstrząśnięty skalą hejtu w komentarzach. Naszym obowiązkiem, jako gospodarzy Wirtualnej Polski, jest powiedzieć: STOP.

Chcemy pozostać otwartym i równym dla wszystkich miejscem dyskusji. Musimy więc zamknąć drzwi przed łamiącymi zasady. To zadanie nas wszystkich. Nie tylko dla działu moderacji WP. Będziemy mieli taką Polskę, Wirtualną Polskę, jaką sami sobie zbudujemy.

Moderacja w WP to automatyczny system wspierany pracą zespołu ludzi. Miesięcznie mamy prawie 2 miliony komentarzy, więc potrzebujemy Waszej pomocy. Jeśli widzisz wpis agresywny lub wulgarny, reaguj. Zgłoś go naszym moderatorom. Dzięki Tobie będziemy szybciej i skuteczniej kasować opublikowane komentarze łamiące zasady społeczności.

Są one proste. Nie tolerujemy komentarzy zawierających przemoc, pomawianie, groźby, propagowanie nienawiści, wzywanie do terroryzmu, nagość, pedofilię, fałszywe informacje, spam.

Jesteśmy zobowiązani przez prawo do zgłaszania treści, które mogą stanowić naruszenie prawa. Mamy obowiązek prawny i możliwości techniczne, by pomóc dotrzeć organom ścigania do autora takiego wpisu.