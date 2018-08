Duda przysłał list, Błaszczak wiązankę. Tak się żegna bohatera. Hańba

Polska pożegnała bohatera Powstania Warszawskiego generała Zbigniewa Ścibor-Rylskiego. Urzędującego prezydenta, a zarazem zwierzchnika sił zbrojnych i urzędującego szefa MON na Cmentarzu Powązkowskim zabrakło.

To nie to miejsce, nie ten czas, aby koncentrować się na czym innym, niż na wspominaniu zmarłego. Muszę jednak napisać krótko o czymś, co wstrząsnęło mną do głębi.