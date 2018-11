Donald Trump ma się z czego cieszyć. Hillary Clinton pomoże mu zostać u władzy

Hillary Clinton ma dobrą wiadomość dla Donalda Trumpa. Postanowiła znowu ubiegać się o fotel prezydenta USA. To bardzo ułatwi życie gospodarzowi Białego Domu. Może szykować się na kolejne 4 lata w roli najpotężniejszego człowieka na świecie.

Doradcy przegranej kandydatki Demokratów zapowiedzieli, że Ameryka powinna przygotowywać się na Hillary Clinton 4.0. Co więcej, ona sama niedawno powiedziała w wywiadzie, że chce być prezydentem i ma nadzieję, że to ona w styczniu 2021 r. zastąpi Donalda Trumpa.

Amerykańscy komentatorzy, zwłaszcza sympatyzujący z Demokratami, przecierają oczy ze zdumienia. Trudno im zrozumieć dlaczego znowu kandydować chce polityk, która przegrała już wyścig do Białego Domu. Przecież nie wygrała wyborów w 2016 r., pomimo tego, że nie miała prawa ich przegrać.

Hillary Clinton już raz miała wszystkie atuty w ręku. Zmobilizowała kobiety, bo miała być pierwszą kobietą – prezydentem. Na kampanię w kluczowych stanach wydała więcej pieniędzy niż Republikanie. Stał za nią nie tylko niegdyś popularny prezydent, Bill Clinton , ale także duża część mediów. Co więcej, jej przeciwnikiem był polityczny nowicjusz, któremu nikt nie dawał szans na zwycięstwo.

To jednak nie przeszkadza Hillary Clinton marzyć o powrocie. Nie przeszkadza jej przy tym, że w roku wyborczym 2020 skończy 73 lata. Nie zaraża jej, że Amerykanie oczekiwali i nadal oczekują zmiany, której ona nie symbolizuje. Nie ma przy tym znaczenia, że jej głęboko negatywny wizerunek wcale nie musi być prawdziwy. Taki jest i pogłębia się, a najnowsze sondaże pokazują, że jej pozycja pogarsza się pomimo coraz gorszych notowań Trumpa.

Nie wszystko zależeć będzie od samej Hillary Clinton. Nawet jeżeli oczami wyobraźni już widzi się w Białym Domu, to koledzy partyjni mogą mieć inne zdanie. Zanim amerykański polityk stanie do wyścigu o samą prezydenturę, najpierw musi uzyskać nominację swojej partii w prawyborach. Zanim stanie w sztanki z Trumpem, uporać będzie się musiała ze swoimi koleżankami i kolegamii.

Rozpatrywanie powrotu Hillary Clinton do walki o fotel prezydenta pokazuje, w jak wielkim kryzysie po jej porażce, znalazło się przywództwo Demokratów. Co prawda w ostatnich wyborach do Kongresu partia odniosła częściowy sukces i przejęła kontrolę nad Izbą Reprezentantów, ale ma problem z wyłonieniem wyrazistego przywódcy, który dałby szansę na odsunięcie Trumpa.