"Do Muzeum Auschwitz nie wolno wnosić polskiej flagi". Prawicowy fake news wywołał antysemicką burzę

Przez internet, głównie prawicowy, przelewa się kolejna fala antysemityzmu. Wszystko zaczęło się od nieprawdziwej informacji o zakazie wnoszenia polskich flag na teren Muzeum Auschwitz.

"Chodzi o bolesny incydent z 27 stycznia 2018 roku, kiedy to zaproszeni przez Muzeum członkowie SPROOK w obraźliwy sposób potraktowali byłych więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Podczas modlitwy na pomniku delegacja SPROOK weszła do sektora i rozwinęła flagę zasłaniając widok siedzącym na krzesłach starszym osobom. Poproszono ich o cofnięcie się. Przedstawicielka Stowarzyszenia zareagowała oskarżeniami, iż osoba, którą ją o to poprosiła, nie prawdziwą Polką. Kiedy z prośbą o właściwe zachowanie zwrócili się także polscy byli więźniowie i więźniarki, pod ich adresem padły zarzuty, że nie są oni prawdziwymi Polakami. Do tej pory ze strony Stowarzyszenia byli więźniowie nie doczekali się przeprosin".