Decyzja USA rozpocznie nowy wyścig zbrojeń. Polacy staną przed trudnymi wyborami

USA wycofują się z kluczowego porozumienia rozbrojeniowego. Świat znowu zaroi się od rakiet z głowicami nuklearnymi. Polska będzie krajem frontowym, a tarcze przeciwrakietowe staną się koniecznością. Czas pomyśleć też, czy chcemy broni atomowej u siebie.

John Bolton, doradca prezydenta Trumpa przyleciał do Moskwy. To on obarczany jest odpowiedzialnością za przekonanie Białego Domu do oficjalnego wycofania się z historycznego traktatu rozbrojeniowego z 1987 r. Porozumienie INF zabrania posiadania, budowy i testów pocisków z głowicami nuklearnymi o zasięgu od 500 do 5 500 km. W szczególności dotyczy to rakiet wystrzeliwanych z ziemi, a także wyrzutni.